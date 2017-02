Anzeige

11. Juni 1973 in BerlinSängerinStudium der Germanistik, Anglistik und Komparatistik (abgebrochen)Immer Locke bleibenJoy Denalane hätte sich auf ihrem Erfolg ausruhen können, als hübscheste Zahnlückenträgerin Deutschlands mit einem Plattenvertrag in der Tasche. Da hatte sie schon eine unvernünftige Jugend in Kreuzberg mit mehreren Schulverweisen hinter sich und stand kurz vor dem Abitur. Was aber machte sie? Betrachtete ihren Erfolg nur als Zwischenstation und nahm 1999 mit Max Herre und seiner Band Freundeskreis die Singleauf. Es folgte ein Pop-Märchen: Der Song wurde zum Sommerhit, Denalane erst berühmt, dann Mutter und Herres Frau, dann noch mal Mutter. Die beiden waren das Traumpaar der Popmusik, standen gemeinsam auf der Bühne und zeigten im Vorbeigehen, dass es eben doch möglich ist, gleichzeitig Familienmensch und Popstar, loyal und cool zu sein. 2007 dann der Schnitt: Das Traumpaar trennte sich. Man sei an einem Punkt gewesen, »wo man das eigene Glück nicht mehr sieht«, sagte Denalane damals. Vier Jahre hielten die beiden es ohne einander aus. Seit 2011 sind sie wieder zusammen. Das Märchen geht weiter. Und sang Denalane innoch von einem One-Night-Stand, singt sie auf ihrem neuen Album, das Anfang März erscheint, von einem Ehering. Hier beantwortet Joy Denalane zehn Fragen über die Liebe.