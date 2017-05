Anzeige

Jennifer Osbornegeboren am 2. August 1984pendelt zwischen Vancouver, Berlin und KiewCommunications Research Centre Fabrica in Treviso, ItalienJennifer Osborne: Ich war sehr überrascht, als ich die Universität das erste Mal sah. Es ist eigentlich nicht viel mehr als ein Loch in der Wand. Es gibt nur einen Klassenraum, gleich darüber sind die Büros der Dozenten. Alles ist sehr überschaubar.Bei vielen hatte ich das Gefühl, dass sie hier sind, um einen Fuß in die Gras-Industrie zu kriegen und richtig viel Geld zu machen. Manche Studenten gehen nur nach Oaksterdam, weil einer der Professoren mitentscheidet, wer die Anbau-Genehmigungen bekommt. Ich bin auf einen Menschenschlag getroffen, der möglichst viel haben will für möglichst wenig persönlichen Einsatz. Es waren auch viele Hippies dabei und einige, die in der Vergangenheit schon illegal Gras angebaut hatten und ihre Fähigkeiten in dem Bereich verbessern wollen. Auf der anderen Seite waren aber auch viele Geschäftsleute an der Universität, die sehr hart arbeiten. Die Studenten dort bedienen definitiv nicht alle das Hippie-Kiffer-Klischee. Es ist ein total bunter Mix.Ich habe nur Amerikaner und Kanadier getroffen, aber es studieren auch Leute aus Südamerika, Europa und Australien dort.Im Moment gibt es einen riesigen Hype um Gras. Weil es nach und nach legalisiert wird, denkt jeder er könne damit reich werden. Sie alle hoffen, ein Teil des Marijuana Green Rushs zu sein, der gerade in den USA aufflammt. Es ist auch wirklich eine Branche, die man ernst nehmen sollte. Es wird gerade eine riesige Summe an Geld in Gras investiert.Ich glaube, dass Gras der nächste Alkohol ist. Wir befinden uns gerade in einem Zustand der Prohibition, aber das wird bald enden und dann werden die Leute Riesengeschäfte mit Marihuana machen. Wir stehen gerade an einem Wendepunkt in der Geschichte, was Gras betrifft.Ich war beeindruckt von ihnen! Die Dozenten kennen sich sehr gut in Rechts- und Geschäftsangelegenheiten aus. Auch über Anbau wissen sie unglaublich viel. Sie könnten jede Pflanze züchten, nicht nur Marihuana. Ich war fasziniert davon, wie viele Lehrkräfte über biologischen und nachhaltigen Anbau geredet haben.Die Dozenten glauben, dass das Marihuana-Verbot schlecht ist für den menschlichen Geist. Ihnen geht es nicht ums Geld. Viele von Ihnen standen an vorderster Front im Drogenkrieg und legen großen Wert auf Bürgerrechte.Die Situation ist tatsächlich völlig unklar. Es ist schon legal, was Oaksterdam macht, aber man braucht für alles spezielle Genehmigungen. Die Dozenten und Mitarbeiter der Universität kennen jedes Schlupfloch, alles was in den Gesetzbüchern zu Gras steht, zu hundert Prozent. Deswegen können sie sich eigentlich aus jeder Situation herausreden.Ja, obwohl sie die Razzia erstaunlich gut überstanden haben. Die Polizei hatte wohl alle Pflanzen beschlagnahmt und vernichtet, aber Oaksterdam hat gleich danach wieder eröffnet.Ja, das habe ich auch gehört. Jeff Sessionshat ja sogar mal in einem Interview gesagt, dass er den Ku-Klux-Klan mochte, bis er herausgefunden hat, dass die Mitglieder gerne Gras rauchen. Die Lehrbeauftragten in Oaksterdam glauben aber nicht, dass Trump den Legalisierungsprozess stoppen wird. Sie sagen, Trump sei schließlich ein Geschäftsmann und könne den Wert dieser Branche bestimmt einschätzen.