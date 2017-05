Anzeige

Schärfer als Pesto, aromatisch wie ein indisches Chutney und frisch wie eine Zitronenvinaigrette, das ist Zhoug oder Schug. Die Kräutersauce stammt aus der jemenitischen Küche in Israel und jeder, der sich in unser jemenitisch-jüdisches Osterbrot verliebt hat, kann es statt mit Marmelade auch mit Zhoug genießen. Die Kombination von Brot mit Zhoug, hart gekochten Eiern und geriebenen Tomaten ist ein jemenitischer Klassiker - ohne das aufwändige Brot zu backen, schmeckt die Kombination aber auch sensationell mit Fladenbrot vom Bäcker. Nur frisch getoastet oder geröstet sollte es sein. Es ist mir klar, dass es natürlich keine jüdische Ostertraditionen geben kann, aber der Gedanke, schöne und passende kulinarische Rituale aus anderen kulturellen Zusammenhängen zu teilen gefällt mir gut. Damit bin ich nicht alleine: Auch der Superstar der israelisch-palästinensisch inspirierten Küche, Yotam Ottolenghi, beschrieb kürzlich in der New York Times wie sich jüdische und christliche Pessah- und Ostertraditionen in seiner eigenen Familie mischen. Ostern ist ein guter Moment für kleine Gesten der Völkerverständigung.8 dicke grüne Chilischoten, z.b. Jalapeno-Chilis1 großer Bund Koriander1 großer Bund Petersilie12 Bärlauchblätter oder eine halbe Zehe frischer Knoblauch1 TL Salz1 TL Kardamom1 TL Kreuzkümmel1 EL Koriandersamen1 saftige Limette175 ml OlivenölChilis waschen, halbieren dabei entkernen. Die Chilis grob hacken. Die Kräuter ebenfalls waschen, trockenschleudern und hacken. Mit dem Salz zu den Chilis geben. Kardamomsamen mörsern oder Kardamompulver verwenden, das Gleiche gilt für Kreuzkümmel und Koriandersamen. Die Limette heiß waschen, abtrocknen und die Schale abreiben, den Saft auspressen. Alles zur Chili-Mischung geben, verrühren und das Olivenöl zugeben.Ich püriere etwa die Hälfte der Mischung im Mixer und mische den cremigen Teil mit der grob gehackten Hälfte - man kann aber auch einfach alles wie ein Pesto fein pürieren, ohne mühsam Jalapenos und Kräuter mit der Hand zu hacken - das schmeckt cremiger und dafür weniger knackig.