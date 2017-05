Anzeige

Axel Hacke Unter der Woche pflegt Axel Hacke, sein Mittagessen grundsätzlich mit »zerstoßener Wut« zu sich zu nehmen. Am Wochenende genießt er es allerdings oft mit »frisch gemahlener Entspannung« oder »pürierter Lebensfreude«.

Seit Jahren sind Oberst von Huhn und ich, sein Adjutant, mit der Enträtselung von Speisekarten beschäftigt, die uns Leser aus aller Welt schickten, ein heiteres Gewerbe mit vielen lösbaren und manchen unlösbaren Problemen.Beginnen wir mit einer leichten Aufgabe, einer »Pizza Vierjahrezeiten ohne Schanbnion mit Erd Schoke« auf dem Verzehrbon eines Lokals in Wolfsburg, worunter eine »Pizza Vierjahreszeiten ohne Champignons mit Artischocken« zu verstehen ist. Eine Zeile darunter: »Fenik Paproni«, also »wenig Peperoni«. Das ist was für Anfänger, die auch wissen, dass Tschewaptschichi auf einer kroatischen Karte Cevapcici sind und einin Schweden vermutlich irgendwas mit Lachsfilet ist. Wer so gedrillt worden ist, der rätselt aber eine Weile herum, welches deutsche Wort ähnlich wieklingt (Spätzle, fein?) – bis er kapiert, dassdas griechische Wort für einen Eintopf ist.Einen Schwierigkeitsgrad höher liegt die Frage, wassein könnte, den Herr S. in einem Restaurant am Schliersee sah. Auch dieses Problem ist aber rasch gelöst, es handelt sich um Feigensenf, ebenso wie(beim Japaner in Wien) Krebsersatzfleisch ist.So geschult, wenden wir uns der Frage zu, was man zu essen bekommt, bestellt man in Talamone in der Toskana das Gericht »Schmetterlinge mit zerstoßen Wut«. Hier hilft Rückübersetzung vom Deutschen ins Italienische: »Schmetterlinge« sind, was, wie die meisten wissen, auch eine Nudelart ist, »mit« heißt, »zerstoßen« ist– ahaaaa! Das Pesto kennt jeder, eine Nudelsoße aus im Mörser zerstoßenen Zutaten, Basilikum, Knoblauch, Pinienkernen zum Beispiel, dazu Öl. Aber Wut? Wut istoder, wütend werden aber heißt, da sind wir beim Kern der Sache:nennt man eine Soße, wenn sie scharf ist. »Schmetterlinge mit zerstoßen Wut« sind also, vermute ich jedenfalls,, Schmetterlingsnudeln mit scharfem Pesto.Und was kommt auf den Teller, ordert man in Italien ein Gericht, das unter der Überschrift »Unsere Sekunden« aufgelistet ist? »Ich schneide ein gewinde von fisch mit auf Glasur mit hibiskus und peperoncino und Salz zu den Algen«. Sehr leicht zu klären! »Ein Gewinde schneiden« ist im Italienischen, die erste Person Singular »ich schneide eine Gewinde« heißt- was einist, weiß jeder. Und die Zutaten zum Filet stehen da. »Unsere Sekunden«, nun ja, der Italiener sagt, denn er unterteilt eine Mahlzeit unter anderem inund, erste und zweite Gerichte,sind die Hauptspeisen. Aber »Sekunden« bedeutet das Wort eben auch.Schwieriger wird es bei einem Gericht auf Mallorca: »Kneifen Sie Klumpen». Wie heißt das auf Englisch? Chicken nuggets! Nuggets sind Klumpen, das ist klar, aber für »Kneifen Sie« muss man das englische Verbkennen, das heißt »voretwas kneifen«. Genau genommen heißt das Essen »Kneifen Sie vor den Klumpen«. Vielleicht besser so.Mit Hilfe der Sprachlexika im Internet kann man sich an Sprachen versuchen, die man nicht beherrscht. Entdeckt der Kenner auf einer Karte in Barcelona eine »Vergewaltigung mit meeresfrüchten«, ist ihm klar, dass es sich um einen »Seeteufel« handelt, denn dieser Fisch heißt auf Spanisch. Im Englischen istaber wiederum »Vergewaltigung«. In der globalisierten Zeit kommen die Sprachen mal durcheinander. Und das Gericht »Blaue Schnur mit Sahne« in Straßburg? Blaue Schnur ist. Wenn man es uns nicht übersetzt hätte, hätten wir's gewusst.Es bleiben offene Fragen, für immer vielleicht. »Rücksprache mit Aprikosen« in der Türkei, »Konzernüberschuss« in Vietnam, »Führen Sie kelinen Hund durch« auf Lanzarote, »Rührei mit Tötung« in Madrid.Der Oberst und ich grüßen mit einer Tafel vor einem Lokal in Castelldefels/Spanien.steht da, auch, aber: »Wir sprachen deutsch».