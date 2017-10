Anzeige

Anzeige

19. Mai 1958 in Rain am LechPolitiker, Münchner OberbürgermeisterStudium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und RechtspflegePrinz DieterZwanzig Jahre lang regierte in München der Schwabing-Schöngeist Christian Ude. Er sprach blitzgescheit, trat als Kabarettist auf und hängte sich Kunst ins Amtszimmer. 2014 trat Ude ab und machte Platz für Dieter Reiter. Diefragte: »Dieter wer?« Reiter hätte versuchen können, Ude nachzueifern. Sonnenkönig werden. Reiter blieb Reiter. Hängte die Kunst ab und Münchner Panoramen auf. Sohn eines Beamten, der als Stadtkämmerer dann selbst einer wurde. Ein Mann, der sein Werk still verrichtet. Doch ein echter Politiker, das musste Reiter lernen, steht auch auf der Bühne, nicht nur im Maschinenraum. Als er erstmals das Oktoberfestfass anstechen sollte (Ude hatte zuletzt zwei Schläge benötigt), hämmerte Reiter dreimal, fluchte »Scheiß drauf« ins Zelt, schlug wieder zu. Treffer. »Das war peinlich«, sagte er später und meinte den Fluch. Anderes gelang. Er lud Bürger zur Sprechstunde, quartierte Flüchtlinge aus der überfüllten Erstunterkunft in der Bayernkaserne um (obwohl Seehofer zuständig war), marschierte mit 20 000 Münchnern gegen Pegida. In diesem Sommer, zur Hälfte seiner Amtszeit, erklärte er sein Motto: »Offen sagen, was man tun will, aber auch schnell tun, was man gesagt hat.« Ein echter Politikersatz.