»Die Anis-Waffel ist ein traditionelles umbrisches Gebäck. Alte Waffeleisen werden heute von historisch interessierten Sammlern gesucht. In die handflächengroßen runden Platten aus Gusseisen sind oft die Namen und Wappen reicher Familien eingraviert. Ursprünglich dienten diese Eisen zur Herstellung der geweihten Hostien. Sie seien deshalb rund, sagt man, weil die Heilige Lucia, eine Märtyrerin, auf Abbildungen immer ihre Augen in den Händen trägt. In die Platten des Waffeleisens, das im Saal der ›Villa Roncalli‹ einsatzbereit neben dem Kamin hängt, ist das Familienwappen des Grafen Roncalli graviert.«Für die Waffeln:50 g Butter4 EL Zucker2 Eiweiß100 g Mehl1 Zitrone (unbehandelt)1/2 Vanillestange1 TL Anissamen1 TL Anislikör50 ml SüßweinFür die Creme:200 g Bitterschokolade50 g Butter, 140 g Eiweiß80 g Zucker1 Orange (unbehandelt)50 ml Orangenlikör100 ml Sahne120 g Walnüsse80 g MandelnIn einer Schüssel die weiche Butter bei Raumtemperatur gut mit dem Zucker verrühren. Eiweiß zu Schnee schlagen und vorsichtig einrühren. Nach und nach Mehl, geriebene Zitronenschale, Vanillemark, Anissamen, Anislikör und Süßwein zugeben. Mit dem Schneebesen zu einer homogenen Masse rühren, dann in einen Spritzbeutel mit glatter Tülle geben und 10 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. Jeweils ein Viertel der Masse auf ein Backblech spritzen, dann mit einem Löffel zu einem sehr dünnen runden Fladen verstreichen (Durchmesser 5–8 cm), dabei immer einige Zentimeter Abstand lassen, damit die Fladen sich beim Backen nicht berühren. Bei 160 Grad 10 Minuten backen. Sobald die Fladen sich leicht goldbraun verfärbt haben, Blech aus dem Ofen nehmen, Waffeln mit einem Spatel lösen. Für die Creme Schokolade in Stücke brechen und im Wasserbad schmelzen lassen. Weiche Butter und geschmolzene Schokolade 5 Minuten verrühren. Eiweiß mit Zucker zu Schnee schlagen. Schokomasse und Eischnee vorsichtig verrühren, dabei geriebene Orangenschale und Orangenlikör zugeben. Masse für 1 Stunde in den Kühlschrank stellen. Sahne steif schlagen. Schokoladencreme auf Gläser verteilen, mit etwas geschlagener Sahne garnieren. Gehackte Walnüsse und geröstete Mandeln darüberstreuen und je eine Anis-Waffel dazugeben.kocht in ihrem Restaurant »Villa Roncalli« in Foligno nahe Perugia und schreibt neben Elisabeth Grabmer, Christian Jürgens und Tohru Nakamura für unser Kochquartett.