Ich, ich, ich

Was ist eine gute Politikerin? Was ist ein guter Bürger? Wie hängen diese Fragen zusammen? Was haben sie mit dem Zustand unseres Zusammenlebens zu tun?

Leser K. machte mich auf einen Text aufmerksam, den Daniela Harsch – in Tübingen als Bürgermeisterin für Soziales, Ordnung und Kultur (was für eine großartige Mischung!) zuständig – auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht hat. Der Artikel steht unter der Zeile Über »gesellschaftlichen Frieden« … Ich fand ihn sehr bemerkenswert, weil er sich aus der Sicht einer Kommunalpolitikerin mit diesen Fragen auseinandersetzt.