»Eine Keimfrei-Garantie haben Sie bei tierischen Produkten nie«

SZ-Magazin: Herr Lorenz, kürzlich war zu lesen, dass auf 70 Prozent des untersuchten Hühnerfleisches, das der Discounter Lidl anbietet, multiresistente Keime gefunden wurden. Klingt abstoßend und nach Gammelfleisch, aber was genau sind multiresistente Keime überhaupt?

Klaus Lorenz: Das sind Keime, die gleich gegen mehrere Antibiotika resistent sind, also nicht mehr damit bekämpft werden können. Dabei kann es sich um krankmachende Erreger handeln, aber auch um normale Darmbakterien, die sich auf diesem Weg weiterverbreiten. Diese Ergebnisse, die Sie da erwähnen, geben durchaus Anlass zur Sorge. Allerdings sind das keine neuen Erkenntnisse. Sie entsprechen vielmehr dem, was wir seit Jahren ermitteln – und im Übrigen auch veröffentlichen.