Meine geheime Super-Zutat

Tanja Grandits, Restaurant Stucki, Basel, 2 Michelin-Sterne:

»Geröstete Nüsse machen so viele Gerichte besser. Ich verwende Sie vor allem in Kombination mit rohen Zutaten, deren Frische sie durch ihre Öle und Röstaromen erst richtig zur Geltung bringen. Denken Sie nur an thailändischen Papaya-Salat, der wäre ohne geröstete Erdnüsse lange nicht so gut. Aber nicht nur Erdnüsse, auch geröstete Pekannüsse oder Pistazien verwende ich gerne auf Salaten. Grüner Bohnensalat schmeckt hervorragend mit gerösteten Haselnüssen, Blumenkohl sehr gut mit gerösteten Erdnüssen. Und auch auf Risotto oder Suppen bringen geröstete Nüsse nicht nur Geschmack, sondern auch eine andere Textur.«