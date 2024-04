Welche Fischstäbchen schmecken am besten?

Fischstäbchen kamen im Jahr 2021 bei rund zwölf Millionen Deutschen mehrmals im Monat auf den Teller. Der Mythos, dass sich Fischabfälle in den Stäbchen befänden, ist inzwischen widerlegt. Eine panierte Mogelpackung sind sie trotzdem: Als »Alaska-Seelachs« werden die »Fish fingers«, wie sie in Großbritannien heißen, angepriesen. Mit Lachs ist der Köhler, der in den Stäbchen verarbeitete Fisch, allerdings nicht einmal entfernt verwandt. Die Fischindustrie taufte den Köhler in den 1950er Jahren plötzlich in Alaska-Seelachs um – der Name verkaufte sich