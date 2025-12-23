Die besten alkoholfreien Alternativen zu Sekt und Champagner

Wenn Sie weitere Tests nicht verpassen möchten, abonnieren Sie unseren kostenlosten Newsletter »Gut getestet«.

Die Nachfrage nach alkoholfreien Getränken wird immer größer, das bemerkt auch die Sommelière Julia Kolbeck. In ihrer Tagesbar Mokum in München bietet sie daher neben einer umfangreichen Weinkarte auch eine Auswahl an alkoholfreien Alternativen auf Teebasis an, die mit Shrub verfeinert werden, einem Trinkessig, der sich auch einfach zu Hause herstellen lässt: Man nimmt Obst- oder Gemüseabschnitte, packt sie in ein Weckglas und füllt das Ganze zur Hälfte mit Essig – am besten Balsamico oder Apfelessig – sowie Wasser auf und gibt noch Zucker oder Honig hinzu, erklärt Kolbeck. Nach zwei Tagen sind die Aromen dann in den Essig übergegangen. »Shrubs verleihen den Teegetränken eine wunderbare Säure und Komplexität«, sagt Kolbeck. Außerdem hilft der Trinkessig bei der Verdauung und macht nicht so satt wie eine Saftschorle.

