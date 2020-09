Rambos Hilfeschrei

Folgendes möchte ich mitteilen, die Daseinsweise des Keulenkäfers Claviger testaceus betreffend: Claviger ernährt sich von Ameisenlarven. Diese Larven sind in den Brutkammern von Ameisennestern versteckt und werden von den Ameisen mit allen Mitteln verteidigt, also, normalerweise würde kein Käfer lebend dorthin vordringen. Claviger jedoch existiert seit Millionen von Jahren mitten unter Ameisen. Wie gelingt ihm das? Und woran erkennen wir ihn, sollten wir ihm begegnen?

»Er ist fahl«, schreibt Menno Schilthuizen in Darwin in der Stadt, »hat eine merkwürdig verlängerte, augenlose Kopf- und Brustpartie, ungewöhnliche, keulenähnliche Antennen und dichte goldgelbe Haarbüschel auf dem Rücken.«

Unter diesen Haarbüscheln nun verbergen sich Drüsen, die den Geruch von Insektenkadavern verströmen, was bedeutet: Kommt eine Ameise des Wegs, hält sie den so parfümierten Claviger für ein verstorbenes Beutetier, geeignet als Futter für die eigenen Larven. So schleppt sie den Käfer in die Brutkammer, nicht ahnend, damit das Todesurteil über den Nachwuchs gefällt zu haben: Denn das vermeintliche Opfer macht sich, sobald die Ameise ihm den Rücken gekehrt hat, mit Appetit über den Nachwuchs her.

Chapeau!, mein lieber Claviger, möchte man sagen: Diese Fähigkeit, widrigste Lebensbedingungen zum eigenen Wohl zu nutzen, ist ungeheuer, und wer nicht begriffen hat, wie staunenswert die uns umgebende Schöpfung ist, der lasse sich von dieser unscheinbaren Kreatur beeindrucken.

Die Natur besteht aus ungezählten Wesen seiner Art, immerzu damit beschäftigt, sich seltsamsten Umständen anzuverwandeln. Die Kojoten im Zentrum Chicagos zum Beispiel: Stan Gehrt, Professor an der Ohio State University, hat dort vor Jahren ein Tier beobachtet, das an Ampeln wartete, bis die Autos bei Rot stehen geblieben waren, erst dann überquerte es die Straße. Auch wüssten die Kojoten, berichtete er der Internetseite CityLab, dass sie in Einbahnstraßen nur in eine Richtung blicken müssten, wenn sie die Fahrbahn kreuzen wollten. (Radfahrer sind dort von der Schöpfung nicht vorgesehen.)

Auch wissen wir von der Mücke Culex pipiens molestus, die seit mehr als hundert Jahren in Londoner U-Bahn-Schächten lebt, eine Art, die so gut dem unterirdischen Leben angepasst ist, dass ihr Erbgut sich deutlich von oberirdischen Verwandten unterscheidet, ja, man kann sogar zwischen Tieren unterscheiden, die in der Bakerloo-Line leben, und solchen, die ausschließlich Victoria fahren. Am Oxford Circus umsteigen tun die Insekten nie.

Wenn wir nun, wie praktisch jede Woche, von Wildschweinen hören, die in Städte vordringen und dort nackten Männern ihre Laptops entwenden, von Krähen, deren Schwärme mancherorts den Menschen mit Schreien und Kot das Leben vermiesen, von Wölfen, vor denen sich viele Zeitgenossen fürchten, so lohnt vielleicht neben allem verständlichen Ärger auch der Gedanke an die Evolution, die einfach kein Ende nimmt. Sie hat so zutiefst erstaunliche Wesen wie Claviger testaceus hervorgebracht, und mancher von uns verdankt ihr den Schweinebraten auf dem Teller, ein anderer seinen auf dem Sofa dösenden Mops – denn hätten in grauer Vorzeit nicht wilde Schweine und gewisse Wölfe die Nähe des Menschen gesucht, hätten sich Hausschweine und -hunde nicht entwickelt und hätten, ob nun in Braten- oder Mopsform, nie treue Begleiter des Menschen werden können.

So ziehen unsere Gedanken weiter: zum wiederholten Schrei Let me out!, der vor einer Weile aus einem Anwesen in Lake Worth Beach/Florida zu hören war und einige Sheriffs alarmierte. Wie sich herausstellte, kam der Ruf von einem Papageien namens Rambo, dessen Besitzer den Gesetzeshütern den krächzenden Vogel zeigte. Let me out hin, Rambo her, der Vogel blieb gefangen. Die Evolution ist kein Wunschkonzert.