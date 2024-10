»Mit diesem Handtuch fühlt man sich wie in Watte gehüllt«

Das optimale Handtuch zu finden ist nicht so einfach: Es sollte ein saugfähiges Tuch aus hochwertigem Material sein, das auch nach vielen Waschgängen noch sanft auf der Haut ist – und dabei kein Vermögen kostet.

Baumwolle ist für Handtücher die am häufigsten verwendete Faser. Sie ist flauschig, leicht zu färben und weich auf der Haut. Weil sie das bis zu Dreifache ihres Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnimmt, gilt Baumwolle als besonders saugstark. Zweiter wichtiger Aspekt: das Muster. Frottiert, Frottée, Frottier. Was