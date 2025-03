»Mit dieser Mascara habe ich den ganzen Tag begeistert in den Spiegel geschaut«

Was wir in Deutschland als Wimperntusche bezeichnen, heißt in Portugal oder der Türkei Rimmel – nach der Kosmetikmarke und dem Erfinder der ersten modernen Mascara, Eugène Rimmel. Das Wort Mascara wiederum stammt aus dem Italienischen und bedeutet Maske. Forschende haben herausgefunden, dass schon die alten Ägypter Augen-Make-up herstellten und dafür ein Puder verwendeten, das Spuren von Bleisalzen enthielt. In der richtigen Dosierung half es wohl dabei, Infektionen vorzubeugen.



Heute hat das Tragen von Mascara einen rein dekorativen Zweck. In Deutschland