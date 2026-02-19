Was guten Matcha ausmacht

Wenn Sie weitere Tests wie diesen nicht verpassen möchten, dann abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter »Gut getestet«.

Viele denken, Matcha sei nur gemahlener Grüntee«, sagt die Teelehrerin Aya Poppel. Dabei brauche es für echten Matcha einigen Aufwand: Die jungen Teeblätter würden im Frühjahr vollständig beschattet, damit sie mehr Chlorophyll und L-Theanin entwickeln, bevor sie gemahlen werden. Das Ergebnis sei ein Pulver mit intensiv grüner Farbe, mildem Umami, kaum Bitterstoffen und einer leichten Süße. Blasses, gelbliches oder bräunliches Pulver weise dagegen auf mindere Qualität hin. »Ursprünglich wurde Matcha von Zen-Mönchen vor der Meditation getrunken«, sagt Poppel, »da die Kombination aus Koffein und L-Theanin gleichzeitig wach und ruhig macht.«

