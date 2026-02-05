Diesen schwarzen Rollkragenpullover sollten Männer im Schrank haben

Wenn Sie weitere Tests wie diesen nicht verpassen möchten, dann abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter »Gut getestet«.

Kaum ein Kleidungsstück wird so sehr mit kreativen Köpfen und Genies verbunden wie der schwarze Rollkragenpullover. Der Apple-Gründer Steve Jobs etwa machte ihn zu seinem Markenzeichen und ließ sich um die 100 Stück vom japanischen Designer Issey Miyake anfertigen. Dahinter stand auch der Wunsch, sich nicht jeden Tag Gedanken um die Kleiderwahl machen zu müssen. Doch woran erkennt man einen Rollkragenpullover, der diesen Anspruch als täglicher Begleiter erfüllt?

