Mit welchem Gerät fällt Bügeln besonders leicht?

Schon im alten China glätteten Menschen ihre Kleidung mit pfannenähnlichen, erhitzten Metallplatten. Bis zur Erfindung des ersten elektrischen Bügeleisens sind dann allerdings noch Jahrtausende vergangen – es kam erst Ende des 19. Jahrhunderts auf den Markt. Setzte man damals vor allem auf Hitze, um Kleidung zu glätten, spiele die Temperatur heute gar nicht mehr die Hauptrolle beim Bügeln, erklärt Hauswirtschaftsexpertin Bianca Schuster: »Zum Glätten braucht es vor allem Dampf.« Wer dabei Platz sparen möchte, spart sich meist die Bügelstation und setzt stattdessen auf ein Dampfbügeleisen mit integriertem Wassertank.

