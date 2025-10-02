Schon im alten China glätteten Menschen ihre Kleidung mit pfannenähnlichen, erhitzten Metallplatten. Bis zur Erfindung des ersten elektrischen Bügeleisens sind dann allerdings noch Jahrtausende vergangen – es kam erst Ende des 19. Jahrhunderts auf den Markt. Setzte man damals vor allem auf Hitze, um Kleidung zu glätten, spiele die Temperatur heute gar nicht mehr die Hauptrolle beim Bügeln, erklärt Hauswirtschaftsexpertin Bianca Schuster: »Zum Glätten braucht es vor allem Dampf.« Wer dabei Platz sparen möchte, spart sich meist die Bügelstation und setzt stattdessen auf ein Dampfbügeleisen mit integriertem Wassertank.
Mit welchem Gerät fällt Bügeln besonders leicht?
Manche Kleidungsstücke sehen knitterfrei einfach besser aus. Umso wichtiger, dann ein Bügeleisen zu haben, mit dem die Arbeit gut von der Hand geht. Eine Hauswirtschafterin hat neun Produkte getestet – und eines gefunden, das über den Stoff zu schweben scheint.
