Welcher deutsche Rotwein kann es mit französischem aufnehmen?

Pinot Noir gehört zu den edelsten Rotweinrebsorten der Welt. Besonders die Weine aus dem Burgund sind international begehrt, und Pinot Noirs von Spitzengütern wie der Domaine de la Romanée-Conti können Rekordpreise von mehreren tausend Euro pro Flasche erreichen. Aber auch einfachere Weine aus der Region, die nicht aus einer Grand Cru oder Premier Cru Lage stammen, sind kaum für weniger als 50 Euro zu haben.

