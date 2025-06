Welcher Hummus aus dem Supermarkt schmeckt wie hausgemacht?

Schon im 13. Jahrhundert wurde in einem syrischen Kochbuch ein Rezept festgehalten, das an Hummus erinnert. Darauf wird heute gern verwiesen, wenn es um den Ursprung der Kichererbsen-Paste geht. Doch wann oder wo genau Hummus erfunden wurde, ist ungeklärt. In dem alten Rezept werden die Kichererbsen nämlich nur zerkleinert und nicht – wie beim heute bekannten Hummus – zu einem Mus verarbeitet. Fest steht, dass Hummus zur Identität vieler Länder gehört: Neben Syrien hat der Dip auch in Israel, Ägypten, im Libanon und in palästinensischen Gebieten einen festen Platz am Esstisch. Besonders durch die Zuwanderung vieler Menschen aus dem Nahen Osten ist Hummus in Deutschland angekommen und so beliebt, dass in fast jedem Supermarkt eine fertige Variante im Kühlregal steht.