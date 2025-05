Welche Gemüsebrühe überzeugt den Sternekoch?

Es ist kaum noch etwas los in dem Restaurant nahe der Kurfürstenstraße in Berlin. Die Mittagszeit ist gerade vorbei, als Francesco Contiero für das SZ-Magazin etwas tut, was er noch nie getan hat: Gemüse-Brühpulver probieren.



Contiero ist Küchenchef im »Irma la Douce«, das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet ist. Entsprechend belustigt ist einer der Mitarbeiter, dass dort nun auf einem Tisch zehn Schälchen, ein Topf kochendes Wasser und Fertigbrühen stehen.

»Eine gute Gemüsebrühe ist die Basis für vegetarische Suppen und Saucen«,