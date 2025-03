SZ-Magazin: Frau Turecki, Sie geben auf Instagram und TikTok Beziehungstipps an fast drei Millionen Follower, nun ist Ihr erstes Buch in den USA direkt in die Bestsellerliste eingestiegen. Warum ist es in Ihren Augen so wichtig zu erklären, wie genau Liebe funktioniert?

Jillian Turecki: Die meisten Menschen lassen Beziehungen bloß geschehen und wissen nicht, wie Liebe funktioniert. Das ist fahrlässig. Eine Beziehung kann ein enormer Gewinn für unser Leben sein, aber wir gehen dafür hohe Risiken ein: Wir könnten uns in jemanden verlieben, der uns nicht zurückliebt. Wir könnten jemanden lieben, der stirbt. Ich habe selbst eine Scheidung erlebt. Wir machen uns verletzlich, wenn wir unser Herz öffnen. Und wir verletzen andere, wenn wir uns keine Gedanken darum machen, wie wir lieben wollen. Deshalb sollten wir das Lieben lernen.