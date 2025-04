»Wer gut zuhört, schafft einen Raum für Gefühle«

SZ-Magazin: Warum fällt es Menschen oft gerade in der Partnerschaft schwer, sich gegenseitig zuzuhören?

Jochen Hiester: Gut zuzuhören ist immer dann schwer, wenn wir in einer nahen Beziehung zu unserem Gegenüber stehen. Das ist nicht nur in Partnerschaften so, sondern auch mit den eigenen Kindern oder Eltern. In diesen nahen Beziehungen werden besonders häufig alte Muster aktiviert, mit denen wir in unserer Familie konfrontiert worden sind, unseren ersten nahen Beziehungen. Wenn man sich als Kind nicht gehört gefühlt hat, kann es sein, dass dieses Gefühl in nahen Beziehungen wieder aufkommt und man darauf wie in der Kindheit reagiert und zum Beispiel wütend wird.