Anzeige

Hanging with my girls yipppppeeee #girlpower #wichesofeastwick @emmaleebunton @therealgerihalliwell it's not a chip on my shoulder it's a Banna 🇬🇧 Ein von Mel B (@officialmelb) gepostetes Video am 26. Aug 2016 um 16:33 Uhr

ONLY in AMERICA 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 RIFF RAFF (@jodyhighroller) video dropping soon!!! Ein von James Franco (@jamesfrancotv) gepostetes Foto am 9. Aug 2016 um 8:05 Uhr

Never be afraid to get your hands dirty 💕 #art #play #friendship #inspiration #summertime #blickart Ein von Katie Holmes (@katieholmes212) gepostetes Foto am 30. Aug 2016 um 16:02 Uhr

Wow I look sooooo strange with this App and Who is this crazy person behind me?!? #AGT Ein von Heidi Klum (@heidiklum) gepostetes Foto am 30. Aug 2016 um 18:27 Uhr

Hey LA 🖖🌴 Ein von Karlie Kloss (@karliekloss) gepostetes Foto am 16. Aug 2016 um 20:47 Uhr



Hey, what are you doing here?! On set again for #UnterDeutschenBetten. #BTS #SetLife Ein von Veronica Ferres (@veronicaferres) gepostetes Foto am 31. Aug 2016 um 9:58 Uhr

#so proud of you brother @iamdiddy Congratulations on your new school #HarlemCapitalPrep #inspire me 🙏🏾👊🏾❤️😘❤️ Ein von Naomi Campbell (@iamnaomicampbell) gepostetes Foto am 31. Aug 2016 um 16:54 Uhr



X Ein von JARED LETO (@jaredleto) gepostetes Foto am 5. Sep 2016 um 10:35 Uhr

Time to work...#teamdjokovic #usopen2016 #nyc Ein von Boris Becker (@borisbeckerofficial) gepostetes Foto am 3. Sep 2016 um 11:39 Uhr

Anzeige

: Mel B: Ein Hauch von karibisch-lässigem Gepränge im dunklen Sturmherbst, in Sekundenschnelle appliziert: Eine handelsübliche Banane mit doppelseitigem Busentape im Schulterbereich fixieren, fertig ist der obstige Hingucker. Kapriziöse Fashionistas, die bei einer simplen Banane zu Recht baldige Billig-Nachmachereien ramschiger Elendsmodeketten befürchten, greifen einfach zu einer Mombinpflaume oder gleich einer Dreilappigen Papau.: James Franco: Auf den ersten Blick mag diese pastellene Tricolor-Haarpracht aussehen, als habe Franco seinen Kopf erst in Leim getaucht und dann in dreierlei Fässer mit Ahoi-Brause gedippt. Oder als habe sich Schmink-Bibi von Youtube in der Dosierung des Färbemittels vertan. Tatsächlich aber symbolisiert diese Frisur nicht nur das Farbwechselspiel des herbstlichen Laubes, sondern auch die verblichene Jugend des Trägers. Deep!: Katie Holmes: Was im Sommer die verbummelte Sonnenbrille, sind im Herbst die irgendwo liegen gelassenen Handschuhe. Modefüchsin Holmes hat sich die unverzichtbaren Accessoires darum einfach aufgepinselt. Die wärmende Wirkung ist dabei nur eine Frage der aufgetragenen Schichten.: Heidi Klum: Der schmeichelnde Schmetterling-Filter ist eines der beliebtesten Weichzeichner-Mogeltools der Snapchat-App (auch wenn Heidi Klum hier sonderbar plastiziert aussieht). Mit ein paar Löffeln sorgsam in die Schläfen massierten, kanadischen Premium-Ahornsirups kann man sich diesen Filter in die smartphone-unabhängige Realität holen, zumindest so lange, bis der Winter den dekorativen Flatterern den Garaus macht. Den Großen Kohlweißling, Schwalbenschwanz und Hauhechelbläuling kann man indes auch noch im September tragen.: Karlie Kloss: Egomanie ahoi! In unaufdringlichen Lettern kündet dieses Jäckchen von der Identität seiner Trägerin, in diesem Fall handelt es sich um das Model Karlie Kloss. Vielleicht wird diese Schrulle das letzte Aufbäumen der Individualisierungs-Sehnsucht in den Zeiten der Massenmode: Einfach alle Klamotten mit dem eigenen Namen branden. Mindert auch die Verwechslungsgefahr bei größeren Ansammlungen labradorisierter Blondmodels oder dem Auftreten einer Einheitsanzug tragenden Businessfraggle-Armee.: Veronica Ferres: Laken und Laken lassen! Eventuell zieht es hinten-untenrum ein bisschen, wenn der scharfe Herbstwind streng unter die Drapage fährt, aber man muss der Natur auch mal die Stirn bieten. Oder die, äh, Hinten-unten-Stirn.: Sean Combs: Gut, auf den ersten Blick könnte man denken, der HipHop-Mogul hätte ein Dorfkirchlein ausgeraubt und sich die erbeutete Monstranz um den Hals gehängt. Vielleicht imitierte er mit diesem ausladenden Schmuckbömmel auch nur die zeremoniellen Amtsketten amerikanischer Universitätsrektoren: Immerhin hat Diddy gerade im New Yorker Viertel Harlem eine eigene Schule eröffnet. Ob man dort auf dem Pausenhof Diddy- statt statt Diddl-Glitzerbilder tauscht?: Jared Leto: Erinnert sich noch jemand an Dr. Zook, jenen stets tief kapuzierten Arzt aus den Hägar-Comics, von dem niemals mehr als die Nase zu sehen war, die rettichhaft aus dem Mönchsgewand ragte? Letos Herbstinspiration ist jedenfalls eine schöne Hommage, die Flitterblume fungiert dabei als liebliche Emopufferung gegen die oft ein bisschen zynischen Vibes des Nasendoktors.: Boris Becker: Voll Normcore: Ein modisches Statement setzen, indem man eben gerade keines setzt. Dieser Mann könnte ein ehemaliger Tennisgott sein - oder der leicht misslaunige Handwerker, der mit vierstündiger Verspätung dann doch mal bei einem schellt, um den tropfenden Heißwasserboiler im Bad zu reparieren.