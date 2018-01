Anzeige

Anzeige

2. Oktober 1959 in Bad DürkheimPolitikerStudium der Politikwissenschaft, Germanistik und Geschichte in Freiburg und OregonDer in die Zitrone beißtRalf Stegner ist die Betonwand, an der alle Warnungen vor einer Verflachung, Infantilisierung oder Glamourisierung des Politikbetriebs zerschellen. Stegner ist unhip, kantig, scharfzüngig, und er kann so missmutig dreinschauen, dass man ihn manchmal kurz in den Arm nehmen und streicheln möchte. Mit diesen Eigenschaften wurde aus dem ehemaligen Innenminister von Schleswig-Holstein in relativ kurzer Zeit einer der markantesten SPD-Politiker Deutschlands – und in einer Mediengesellschaft wie der hiesigen, in der die falsche Krawattenfarbe über ein Fernsehduell entscheiden kann, ein liebenswerter Exot. Denn Stegner hat vielleicht nicht das Zeug zum Kanzlerkandidaten, schon gar nicht zum Heilsbringer oder Liebling der Massen, dafür aber ist er zu einer verlässlichen Größe geworden, der man irgendwie vertraut, gerade weil dieser Mann so anachronistisch, so wenig fernsehtauglich, sich manchmal dermaßen selbst im Weg stehend daherkommt. Ralf Stegner geht keiner Auseinandersetzung aus dem Weg und musste schon viel einstecken und runterschlucken, darunter auch persönliche Häme und mittelmäßige Satire. Und trotzdem ist er im Gegensatz zu vielen geschmeidigen Strategen und Emporkömmlingen immer noch da.