Hey KI, hilf mir beim Einrichten!

In jeder Wohnung, in jeder Doppelhaushälfte, ja ich behaupte, in jedem Palast gibt es ein ungeliebtes Zimmer. Eine Art schwarzes Schaf: vernachlässigt, im besten Fall stoisch ignoriert, im schlimmsten Fall bei jedem Betreten ein tiefes Seufzen auslösend.

Bei uns ist dieser ungeliebte Raum die Küche. Als meine Frau und ich zusammenzogen, reichte das Geld für die Küche eines großen schwedischen Einrichtungshauses. Pressspan im Landhaus-Flair, aber wir waren selig. Das war allerdings vor 15 Jahren. Mittlerweile hat der Spülmaschinendampf hier das