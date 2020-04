»Im Moment sterben viel mehr Menschen daheim«

Gestern ist es mir aufgefallen. Gestern kam ein Sterbefall nach dem anderen, und ich dachte mir: Moment mal – schon wieder ein Haussterbefall? So nennen wir das, wenn ein Verstorbener bei sich zuhause gestorben ist. Merken wir Bestatter daran, dass wir den Toten nicht in einem Altenheim oder Krankenhaus abholen, sondern aus der Wohnung oder dem Haus, in dem er gelebt hat.