Alle reden zurzeit übers Essen. Ich verstehe das auch, was sollen die Leute zu Hause schon machen außer kochen und essen. Nur: Wir Boxer reden eigentlich immer über das Essen. Entweder wir reden darüber, dass wir essen können, was wir wollen. Oder wir reden darüber, dass wir nichts essen können. Doch wir Boxer sind da ein bisschen anders als der Rest der Bevölkerung: Uns sind die Zeiten am liebsten, in denen wir nichts essen können. Dann steht nämlich ein Kampf an. Gerade kann ich essen, worauf ich Lust habe. Es sind also keine guten Zeiten.