Die Hand des unsichtbaren Helfers

An meinem Laptop war etwas kaputt. Fragen Sie nicht, was es war, ich weiß es nicht, etwas ging halt nicht. Ich konnte nicht weiterarbeiten. Ich musste es aber.

In solchen Fällen wähle ich stets die Nummer des Mannes, der alles kann.

Der Mann, der alles kann, ist ein Computerexperte. Er sitzt in einer kleinen Firma am Stadtrand und heißt an manchen Tagen Müller, an anderen Schulze, an dritten Schrader. Aber er kann immer alles. Er sitzt stets vor einem Computer. Wenn ich ihn angerufen habe, sagt er, ich solle den Teamviewer anmachen. Ich gehorche, gebe ihm zwei Zahlencodes durch, und schwupp, erscheint auf meinem Bildschirm eine kleine zitternde Hand. Man darf auch Cursor zu ihr sagen. Wenn ich arbeite, manifestiert sich dieser Cursor als Strich oder Pfeil oder eben als Hand mit einem ausgestreckten Zeigefinger, bewegt sich so, wie ich es ihm per Maus befehle, und so weiter.