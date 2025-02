Der Januar geht nun zu Ende, und ihr könnt sagen, was ihr wollt, liebe Leute, jener Tag in diesem Monat, an dem der Mann, dessen Namen ich nie wieder nennen werde, sein Amt antrat, wird mir in erster Linie deswegen in Erinnerung bleiben: Ein verurteilter Krimineller entließ mehr als tausend andere verurteilte Kriminelle aus den Gefängnissen.

Das wird so unvergesslich bleiben wie der irre Tanz des reichsten Mannes der Welt, der wie ein überdrehtes Kind beim Geburtstag auf einer