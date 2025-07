Ein Morast aus Gemeinheit und Grausamkeit

Ab und zu muss man sagen, wie außerordentlich widerwärtig die gegenwärtige amerikanische Regierung ist. Der immer noch mächtigste Staat der Welt versinkt im Morast aus Gemeinheit, Korruption, Betrug, Unterdrückung und Grausamkeit. Man kann nicht gleichgültig sein.

Eine der ersten Amtshandlungen des gegenwärtigen Präsidenten war die Begnadigung der Angehörigen jener Bande von Kriminellen, die am 6. Januar 2021 das Kapitol in Washington stürmte. Jeder und jedem musste klar sein, was folgen würde: eine Herrschaft im Geiste jenes Verbrechertums, das sich mit