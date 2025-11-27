Homme des Blättre

Zu den Internet-Trends, die nicht nagelneu, aber noch inte-ressant sind, gehört performative reading, das zur Schau gestellte Lesen von Büchern. Auf Instagram gibt es zum Beispiel das mit 1,3 Millionen Folgenden ausgestattete Profil hotdudesreading, heiße Typen, die lesen. Man sieht hübsche junge Männer mit Kaffee, Hund und/oder Tattoos, die in der U-Bahn oder auf einer Bank ein Buch lesen, oder eben: in der Hand haben. Man kann auch ein TikTok-Video von Hailey Bieber, Ehefrau von Justin Bieber, sehen, in dem sie aus ihrer Handtasche The Portable Nietzsche kramt, Nietzsche für unterwegs, und sagt, das lese sie zum vierten oder fünften Mal. Es folgt Kants Kritik der reinen Vernunft, »dazu habe ich mir viele Notizen gemacht«.