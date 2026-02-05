Zum Hauptinhalt springen

Von Unpersonen und unerreichbaren Personen

Weil sein Freund Bruno nicht ans Telefon geht, kommt bei unserem Kolumnisten eine Gedankenkette in Gang, die ihn bis zu Stalin, Nero und jenem US-Präsidenten führt, dessen Namen er nicht mehr nennen mag.

Illustration: Dirk Schmidt

Ich rief Bruno an, meinen alten Freund. Aber er ging nicht an den Apparat. So ertönte nach einer Weile der Satz: »Die gewünschte Gesprächsperson ist derzeit nicht erreichbar.« Man möge eine Nachricht hinterlassen.

Gesprächsperson.

Ich dachte, es hätte heißen können, »der gewünschte Mensch« sei derzeit nicht willens oder in der Lage, ein Gespräch zu führen, meinetwegen auch der gewünschte Gesprächsmensch oder der ungesprächige Wunschmensch. Jedoch: Das Wort Mensch, von einer Apparatenstimme gesprochen, ist nicht recht vorstellbar. Hingegen wurde der