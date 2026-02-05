Von Unpersonen und unerreichbaren Personen

Ich rief Bruno an, meinen alten Freund. Aber er ging nicht an den Apparat. So ertönte nach einer Weile der Satz: »Die gewünschte Gesprächsperson ist derzeit nicht erreichbar.« Man möge eine Nachricht hinterlassen.

Gesprächsperson.

Ich dachte, es hätte heißen können, »der gewünschte Mensch« sei derzeit nicht willens oder in der Lage, ein Gespräch zu führen, meinetwegen auch der gewünschte Gesprächsmensch oder der ungesprächige Wunschmensch. Jedoch: Das Wort Mensch, von einer Apparatenstimme gesprochen, ist nicht recht vorstellbar. Hingegen wurde der