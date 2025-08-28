Delulu ist die Solulu

Die Älteren unter uns denken, wenn sie die Silben »lulu« hören, natürlich erst mal an die sumerischen Könige Balulu, den letzten Regenten der ersten Dynastie von Ur im 3. Jahrtausend vor Christus, und seinen Vorgänger Elulu, der – unbewiesenen Theorien zufolge – Vater von Enshakushanna war und schließlich sechzig Jahre lang regierte, ganz ohne lulu. Es wurde ihm von Elulu nicht vererbt, kommt vor.

Balu, dem Bären, fehlt im Dschungelbuch auch ein lu und im Grunde genommen auch ein zweites ba. Er hätte Babalulu heißen können, warum denn nicht? Ist halt anders gekommen. Wussten Sie übrigens, dass Abū Lubāba ein Zeitgenosse Mohammeds war und zu seinen Unterstützern gehörte, manchen Quellen zufolge aber auch nicht?