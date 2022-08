Es gilt, die Feinde der Freiheit zu erkennen

In einem Gespräch der Zeit mit dem früheren Verfassungsrichter Udo Di Fabio wurde eine interessante Frage gestellt. Es ging um Putins Überfall auf die Ukraine und die für viele zumindest zunächst überraschende Tatsache, wie lange, tapfer und auch erfolgreich sich das Land gegen den russischen Terror wehrt. Die Frage lautete: »Wären wir in Deutschland auch in der Lage, so lange durchzuhalten für unsere Werte, unsere Freiheit? Wären wir in der Lage, Ukrainer zu sein?« Noch interessanter als die Frage war die Antwort.