Fleckenlos in der Savanne

Ist es nicht seltsam, dass die Welt im Sommer 2023 nur wenig Notiz davon nahm, dass im Brights Zoo in Limestone / Tennessee eine fleckenlose Giraffe zur Welt kam und wenige Wochen später in einem privaten Wildreservat in Namibia ebenfalls ein ungeflecktes junges Tier gesehen wurde? Es war die erste je beobachtete wild lebende Giraffe dieser Art. In einem Tierpark wurde ein solches Tier zuletzt 1972 geboren, und zwar im Ueno-Zoo in Tokio. Also, dieses Phänomen ist äußerst selten, etwa, als würde