Stille Nacht, schlonzige Nacht

Der Kartoffelsalat (mit Würstchen) hat als Essen am Heiligen Abend in Deutschland eine lange Tradition. Schon meine Mutter bereitete ihn an diesem Tag zu. Sie hatte das Rezept von ihrer Mutter, die hatte es von der Pfarrersfrau, und die wiederum hatte es aus der Bibel, glaube ich.

Ja, manchmal stelle ich mir vor, wie die Heiligen Drei Könige oder – so heißt es im Matthäus-Evangelium – die »Sterndeuter aus dem Osten« erstens Gold, Weihrauch und Myrrhe als Geschenk zu