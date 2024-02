Jünger als das Saarland

Neulich las ich im Spiegel, Joe Biden sei »älter als die Atombombe, das Transistorradio, der Sekundenkleber«. Das sind hübsche Vergleiche. Man hätte ja die üblichen Maßstäbe erwartet, zum Beispiel: Joe Biden ist älter als das Saarland. Aber das hätte erstens nicht gestimmt, denn es gibt Zeugnisse der Besiedelung des Saarlandes, die bis in die Altsteinzeit zurückreichen. Joe Biden aber kam, wie wir alle wissen, erst im frühen Holozän zur Welt. Frühgeschichtler verorten seine Geburt in der mittleren Bronzezeit. Das genaue Datum weiß natürlich keiner mehr, er selbst sowieso nicht. Zweitens wird das Saarland immer nur zu Flächen-Vergleichen herangezogen. Da müsste man sagen: Ginge man davon aus, dass Joe Biden in etwa die durchschnittliche Körperoberfläche eines Mannes hat, das sind 1,9 Quadratmeter, ist er ungefähr 0,0000000007 mal so groß wie das Saarland.