Stahlbad im Stadion

In der Welt am Sonntag las ich ein Gespräch mit Oliver Kahn. Es war vom Stahlbad die Rede, durch das er in seiner ersten Saison als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern gegangen sei. Ja, da war er wieder, unser guter alter Kahn, der Stahlbadkahn, von dem man einst Sätze wie »Eier, wir brauchen Eier!« hörte. Von dem man erfuhr, dass er kein Problem damit habe, der Arsch zu sein. Der mitteilte, dass es bei einer WM keine Schmerzen gebe.