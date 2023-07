Die Rechnung, bitte

Ein schöner Moment meiner Tage in Italien ist dieser: Wir waren den Nachmittag über auf dem Schlauchboot unterwegs. Haben uns in der Bucht vor dem Dorf treiben lassen. Sind ab und zu ins Wasser gesprungen, haben den Fischen an den Felsen zugesehen, wie sie einen kleinen Oktopus bedrängten. Sind träge auf dem sanft schaukelnden Boot herumgelegen, eingeschlafen, wieder aufgewacht und zum Hafen gesaust, in dem das Boot liegt, wenn wir nicht fahren.

Dort haben wir zwei Weißbiere einer seriösen Münchener