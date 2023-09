Lassen Sie die Hülsen fallen

Viele heimische Sorten, kurze Transportwege, preiswert und vielfältig einsetzbar – Hülsenfrüchte sind nicht nur unsere wichtigste pflanzliche Proteinquelle, sie sorgen auch für Abwechslung in der Küche. Sogar in Lösungskonzepten beim Klimaschutz und weltweiten Ernährungsproblemen spielen sie eine wichtige Rolle. Früher noch Beilage, hat sich ihr Image durch einen zunehmend pflanzenbasierten und nachhaltigen Ernährungsstil verändert.



Hülsenfrüchte sind bereits gut für das Klima, bevor sie auf dem Teller liegen. Die Pflanzen können Stickstoff binden, da ihre Wurzeln eine Symbiose mit Bakterien eingehen, die den Stickstoff aus der Luft sammeln. Zudem haben sie einen eher moderaten Wasserbedarf und können regional angebaut werden. Sie werden oft an der Sonne getrocknet, was weniger klimaschädliche Gase verursacht – in dieser getrockneten Form lassen sie sich einwandfrei unverpackt verkaufen.



Weltweit gibt es mehr als 18.000 verschiedene Arten der Hülsenfrucht. Vier sind besonders beliebt:



Linsen haben einen geringen Kalorien- und Fettanteil sowie einen hohen Anteil an Ballast- und Mineralstoffen. Rote und gelbe Linsen werden sämig, Alb-, Puy- und Belugalinsen bleiben knackig, während Berglinsen cremig bis bissfest kochen.



Die gesündeste Hülsenfrucht ist die Kichererbse. Auf 100 Gramm enthält sie etwa neun Gramm Eiweiß und gerade einmal 1,6 Gramm Fett – davon größtenteils gesunde ungesättigte Fettsäuren. Neben den bekannten gelblich-beigefarbenen Kichererbsen gibt es kleinere, dunklere Sorten. Geröstet schmecken sie süß oder salzig, in der veganen Küche dient der Saft der Kichererbse als Eiweißersatz. Vorsicht: Die Kichererbse darf wegen des enthaltenen Phasins, eines für den Menschen giftigen Eiweißes, nicht roh verzehrt werden.



Botanisch gesehen gehören Erbsen zu den Hülsenfrüchten, frische Erbsen werden im Handel aber als Gemüse gewertet. Getrocknete grüne Erbsen sind würzig und festkochend bis sämig, gelbe hingegen mehligkochend mit süßlich-mildem Geschmack. Wenn es mal schnell gehen muss: Schälerbsen müssen nicht eingeweicht werden.



Bohnen haben einen sehr hohen Eiweißgehalt und den höchsten Fett- sowie Mineraliengehalt unter den Hülsenfrüchten. Wie Erbsen zählen auch frische Bohnen als Gemüse.



Was Hülsenfrüchte sonst noch so besonders macht, warum man sie besser selbst kochen sollte und wie man sie am besten zubereitet, erklären die Ernährungswissenschaftlerin Silke Restemeyer und die Foodbloggerin Cecilia Antoni im Interview. Die Gespräche wurden getrennt voneinander geführt.



Silke Restemeyer hat Ernährungswissenschaften an der Universität in Gießen studiert und ist im Referat Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) e.V. beschäftigt. Foto: Silke Restemeyer Cecilia Antoni betreibt seit 2013 den Blog beanbeat.de und stellt Rezepte mit Bohnen, Erbsen und Linsen jenseits des klassischen Eintopfs vor. Zudem arbeitet sie als freie Autorin mit dem Themenschwerpunkt Zukunftsfähigkeit und experimentiert an Produkten aus heimische Hülsenfrüchten. Foto: Cecilia Antoni

SZ-Magazin: Was macht Hülsenfrüchte so besonders – im Vergleich zu anderen Gemüsesorten?

Silke Restemeyer: An erster Stelle ist hier der Proteingehalt, also der Eiweißgehalt zu nennen. Wir haben keine vergleichbaren Pflanzen, die etwa 20 bis 30 Prozent Eiweiß beinhalten. Im gegarten Zustand sind es bis zu 15 Gramm Protein pro 100 Gramm. Und da wir für eine abwechslungsreiche pflanzenbetonte und nachhaltige Ernährung Alternativen zu tierischen Proteinquellen brauchen, haben Hülsenfrüchte in der künftigen Ernährung einen wichtigen Platz.



Aber das Protein aus pflanzlichen Lebensmitteln ist für den menschlichen Körper nicht so gut verwertbar wie das aus tierischen, oder?

Silke Restemeyer: Richtig, aber: Durch die Kombination von verschiedenen pflanzlichen Proteinquellen erhöht sich der Wert des Proteins. Eine empfehlenswerte Kombination in einer Mahlzeit sind Hülsenfrüchte und Getreide, zum Beispiel ein Erbseneintopf mit Brot oder Linsengemüse mit Reis.



Sind Hülsenfrüchte so gesund, wie es immer heißt?

Silke Restemeyer: Der regelmäßige Verzehr kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, bestimmte Krebserkrankungen sowie Adipositas reduzieren. Einige Hülsenfrüchte sind reich an sogenannten Saponinen. Das sind seifenähnliche Substanzen, die zur Gruppe der sekundären Pflanzenstoffe zählen und möglicherweise eine krebshemmende, antibakterielle und cholesterinsenkende Wirkung aufweisen. Durch ihren hohen Kaliumanteil senken sie außerdem den Blutdruck und liefern die wichtigen Vitamine B1, B6 und Folsäure. Man sagt, Hülsenfrüchte seien empfehlenswert für alle, die ihr Gewicht halten wollen, ohne zu hungern.

Man sagt, Hülsenfrüchte seien empfehlenswert für alle, die ihr Gewicht halten wollen, ohne zu hungern.

Silke Restemeyer: Hülsenfrüchte sättigen gut, weil sie reich an Ballaststoffen sind. Durch ihren Gehalt an unverdaulichen Kohlehydraten lassen sie die Blutzuckerkonzentration nur langsam steigen. Hülsenfrüchte sind von Natur aus fettarm und haben eine geringe Energiedichte, das heißt, sie liefern bezogen auf die Menge nur wenige Kalorien – bei gleichzeitig hoher Nährstoffdichte. Eine Ernährung mit geringer Energiedichte kann helfen, das Körpergewicht zu halten oder zu senken.





Wie unterscheiden sich verschiedene Hülsenfrüchte voneinander? Sind manche empfehlenswerter als andere?

Silke Restemeyer: Das lässt sich pauschal nicht sagen. Sojabohnen sind beispielsweise eine wunderbare Alternative zu Fleisch, denn sie enthalten bis zu 38 Prozent ihres Gewichtes an Protein und sind somit absoluter Spitzenreiter bei den pflanzlichen Proteinlieferanten. Die Sojabohne unterscheidet sich in ihrer Zusammensetzung deutlich von den anderen Hülsenfrüchten. Sie besteht beispielsweise zu etwa 20 Prozent aus Fett – die meisten anderen Hülsenfrüchte enthalten weniger als zwei Gramm Fett pro 100 Gramm und liefern daher wenig essenzielle Fettsäuren. Die Sojabohne wird hierzulande in der Regel weiterverarbeitet verzehrt, zum Beispiel in Form von Sojaöl, Pflanzendrinks oder Tofu. In den verarbeiteten Lebensmitteln stecken weniger Nährstoffe als in der unverarbeiteten Bohne, dennoch enthalten sie noch zwischen zehn und 15 Gramm Protein pro 100 Gramm Lebensmittel.



Ist es nicht sehr zeitaufwendig, Hülsenfrüchte selbst zu kochen?

Cecilia Antoni: Hülsenfrüchte sind viel unkomplizierter als viele denken. Wichtig ist, dass sie nicht roh konsumiert werden. Ich empfehle, sie vorab einzuweichen, weil dadurch schwer verdauliche Stoffe wie Phasin ausgespült werden – dieses Protein aus der Gruppe der Lektine kann zu schweren Beschwerden des Magen-Darm-Traktes führen. Reich an Phasin ist beispielsweise die Bohne, die bei rohem Verzehr zu Vergiftungserscheinungen führen kann. Außerdem wird die Kochzeit durch das Einweichen kürzer. Die Einweichzeiten von Hülsenfrüchten variieren abhängig von Art, Alter und Größe der Hülsenfrucht. In der Regel sind zwölf Stunden ein guter Richtwert, bei großen Bohnen wie den Feuerbohnen können es auch bis zu 24 Stunden sein bis sie genügend Feuchtigkeit aufgesogen haben.



Wie kocht man Hülsenfrüchte nach dem Einweichen?

Cecilia Antoni: Nach dem Einweichen das Wasser wechseln und Hülsenfrüchte noch einmal mit frischem, klarem Wasser gut spülen. So schäumen die Hülsenfrüchte beim Kochen weniger und sind frei von Verunreinigungen. Einmal aufkochen, danach köcheln lassen, bis der Garpunkt erreicht ist. Darauf achten, dass die Hülsenfrüchte beim Kochen nicht aufplatzen, sonst gehen viele wertvolle Nährwerte ans Kochwasser verloren. Falls man Hülsenfrüchte eingeweicht hat und dann feststellt, dass man doch keine Zeit zum Kochen hat, kann man sie für ein bis zwei Tage in den Kühlschrank stellen und danach kochen, oder einfrieren und kochen, wenn man Zeit hat. Am besten gleich eine größere Menge an Hülsenfrüchten kochen und für später portionsweise einfrieren, um Kochzeit zu sparen.



Müssen getrocknete Hülsenfrüchte vor dem Kochen gewaschen werden?

Cecilia Antoni: Unbedingt, um Staub oder kleine Hülsenpartikel abzuspülen.



Sind auch Hülsenfrüchte aus der Dose eine Alternative?

Cecilia Antoni: Ich empfehle immer, selbst einzuweichen und zu kochen, aus mehreren Gründen. Zum einen kann man selbst bestimmen, wie bissfest oder weich man die Hülsenfrüchte haben möchte. Zudem ist es viel billiger. Man kann gleich eine größere Menge kochen und für später portionsweise einfrieren. Dosen können, wenn sie beschädigt sind, mit Schadstoffen behaftet sein, und diese können auf die Hülsenfrüchte übergehen.



Gibt es qualitative Unterschiede, die man beim Kauf beachten sollte?

Cecilia Antoni: Ich empfehle, bevorzugt heimische Hülsenfrüchte zu kaufen. Hülsenfrüchte, die sehr weit gereist sind, beispielsweise aus China oder Indien, können mit Pflanzenschutzmitteln belastet sein, die sich oft nicht abwaschen lassen. Falls keine heimischen Hülsenfrüchte zu bekommen sind, dann auf jeden Fall Hülsenfrüchte in Bio-Qualität wählen.



Gerade bei Bohnen und Linsen – wie sind Blähungen zu vermeiden?

Silke Restemeyer: Verantwortlich für die blähende Wirkung von Hülsenfrüchten sind die Oligosaccharide, die unverdaulichen Kohlenhydrate. Das menschliche Verdauungssystem verfügt über keine Enzyme, die diese Substanzen spalten können. Daher gelangen sie in den Dickdarm und werden dort bakteriell zu Kohlendioxid, Methan und Wasserstoff gespalten, was sich in Form von Blähungen äußern kann. Viele Menschen verzichten daher auf Hülsenfrüchte. Aber wenn man regelmäßig Hülsenfrüchte verzehrt, gewöhnt sich der Körper daran, und die Blähungen fallen geringer aus. Natürlich sollten keine übermäßig großen Portionen auf einmal verzehrt werden, sondern eher moderate Mengen – etwa 70 Gramm rohe Hülsenfrüchte pro Portion.



Können Gewürze die Verdaulichkeit von Hülsenfrüchten verbessern?

Cecilia Antoni: Gewürze wie Fenchel, Kümmel oder Bohnenkraut machen Hülsenfrüchte verdaulicher. Wer mag, kann auch ein kleines Stück der Kombu-Alge beim Kochen verwenden. Diese verändert den PH-Wert des Wassers und bindet schwer verträgliche Stoffe. Auch Natron kann helfen. Es reduziert zum einen die Kochzeit, zum anderen macht es Hülsenfrüchte verträglicher.



Ihr Favorit in der Hülsenfrüchte-Küche?

Silke Restemeyer: Linsen, weil sie so vielfältig sind. Zum Beispiel Berglinsen oder Tellerlinsen im klassischen Eintopf, oder die roten Linsen im Salat – die sind auch so schön schnell zubereitet.



Cecilia Antoni: Ich bereite gern einen Aufstrich aus Platterbsen und gerösteten Zwiebeln zu, oder auch Linsen-Wraps. Süß lassen sich Bohnen zu einer Art Trüffel formen. Besonders gerne esse ich eine Bean-Smoothie-Bowl zum Frühstück, weil sie schön sättigend für den Tag ist. Die Bowl ist bei mir immer anders – abhängig davon, welche Wildkräuter und Früchte gerade Saison haben. Am liebsten mache ich sie mit geschälten Ackerbohnen oder kleinen, weißen Bohnen. Die Ackerbohnen zählen ohnehin zu meinen Lieblings-Hülsenfrüchten, weil sie schnell gar und wandelbar sind. Ich koche immer eine größere Menge an Bohnen, meistens ein Kilo, und friere sie portionsweise ein. Am Vorabend nehme ich dann einfach eine Portion aus dem Gefrierfach und lege eine halbe Banane hinein. Am nächsten Morgen dauert es keine zwei Minuten mit dem Mixer, bis die Bohnen-Bowl schön sämig ist. Noch ein paar Toppings dazu, und fertig ist sie.





Bohnen-Smoothie Bowl: Für 4 Personen 200 g kleine weiße Bohnen (gekocht und abgekühlt) weiße Bohnen

3 EL Hafer- oder Mandelmilch Pflanzenmilch, Mandelmilch, Hafermilch

1/2 gefrorene Banane Banane

Salz und Zitronensaft zum Abschmecken Salz, Zitronensaft

1/2 TL geriebener Ingwer Ingwer

1 TL schwarzer Sesam (angeröstet) Sesam

Mandeln

1/2 TL dunkles Sesamöl Sesamöl

Foto: Cecilia Antoni

Die gekochten weißen Bohnen mit der Hafer- oder Mandelmilch fein pürieren. Für eine sämigere Konsistenz die halbe gefrorene Banane zugeben und pürieren.

Mit etwas Salz und einem Schuss Zitronensaft abschmecken. Geriebenen Ingwer, Mandeln, Sesam und Sesamöl zugeben.





Platterbsenaufstrich mit gerösteten Zwiebeln:

Für 4 Personen 250 g gekochte Platterbsen Platterbse

2 Zwiebeln (mittelgroß) Zwiebel

4 EL Oliven- oder Rapsöl

1 Knoblauchzehe, zerdrückt Knoblauch 1 EL Zitronensaft

Salz, Pfeffer

aufgefangenes Kochwasser

5 g Schnittlauch, fein geschnitten Schnittlauch

Foto: unsplash / Tara Evans

Die Zwiebel schälen und in 0,5 dicke Streifen schneiden. Eine Pfanne bei mittlerer Temperatur erhitzen. 1 EL Öl hineingeben und die Zwiebelstreifen darin ca. 15 Minuten braten bis sie goldbraun sind. Vom Herd nehmen und beiseitestellen.

Im Mixer (oder mit Pürierstab) die Erbsen mit Knoblauch, Zitronensaft, 2 EL Öl, etwas Salz und Pfeffer pürieren bis die Masse fast glatt ist. Ggf. Kochwasser löffelweise hinzufügen. In eine Schüssel umfüllen und die Hälfte der gerösteten Zwiebeln und die Hälfte des Schnittlauchs unterziehen. Mit den restlichen Röstzwiebeln und Schnittlauch garnieren. Mit etwas Öl beträufeln.

Linsen-Wraps (5 Stück): Für 4 Personen 150 g rote, geschälte Linsen Linse

350 ml Brühe/Wasser zum Einweichen

1/2 Teelöffel Salz 1/2 Teelöffel Rapsöl

Optional: Thymian oder Zwiebeln

Foto:unsplash / Pablo de la Fuente



Die Linsen in einem Sieb unter fließendem Wasser abspülen. Zusammen mit der Brühe (oder Wasser und Salz) in den Mixer geben und 3 - 4 Stunden einweichen. Die Mischung pürieren bis der Teig glatt ist.

Etwas Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Die Hitze auf mittlere bis niedrige Stufe reduzieren und etwas Teig hineingießen, um eine dünne Schicht auf dem Boden der Pfanne zu bilden, die mit einem Löffelrücken nach Bedarf verteilt werden kann. Optional: Thymian oder Zwiebelstreifen auf die Teigschicht legen und andrücken. Etwa 3-4 Minuten backen und erst wenden, sobald sich die Ränder von der Pfanne lösen, dann noch 1-2 Minuten weiterbacken. Auf einen Teller geben und mit einem feuchten Küchentuch abdecken. Den Vorgang mit dem restlichen Teig wiederholen.

Hinweis: Der Teig dickt ein, wenn er ruht, daher empfiehlt es sich, den Teig zwischen den einzelnen Wraps ein paar Sekunden lang zu pürieren. Evtl. etwas Flüssigkeit zugeben, falls der Teig zu sehr andickt.

Ackerbohnen-Trüffel (ca. 20 Kugeln): Für 4 Personen 250 g geschälte Ackerbohnen (entspricht ca. 130g getrockneten) Ackerbohne

2 EL Haferflocken Haferflocken

2 EL Kakaopulver

Kakaopulver zum Wälzen 4 EL Süße nach Vorliebe (z.B. Zucker, Ahornsirup, Erythrit oder eingeweichte Datteln )

2 EL Rapskernöl oder Kokosöl Rapskernöl

Optional: Bio-Orangenzesten, Zimt, Kardamom, Sternanis, Rum oder Kokosraspel

Foto: unsplash /Taylor Kiser



Die geschälten Ackerbohnen brauchen nicht vorab eingeweicht werden, doch vor dem Kochen gut abspülen. Mit der doppelten Menge Wasser aufsetzen, einmal Aufkochen lassen und ca. 15 Minuten köcheln lassen bis sie weich sind, aber nicht komplett zerfallen. Abkühlen lassen. Die gekochten und abgekühlten Ackerbohnen zusammen mit Haferflocken, Kakao, Süße und evtl. Orangenzesten und/oder anderen Gewürzen im Mixer fein zerkleinern.

Das Rapskernöl (Hinweis: Kokosöl vorher leicht erwärmen, damit es flüssig wird) hinzufügen und aus der Masse kleine Kugeln formen. In Kakaopulver wälzen.

Hinweis: Die Ackerbohnen-Trüffel am besten luftdicht verschlossen und im Kühlschrank lagern. Sie halten sich ca. 5 Tage.