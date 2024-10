Sie dürfen jetzt klatschen

Bianca Nawrath, 26, ist Schauspielerin und hat schon mit Judy Dench in Six Minutes To Midnight gespielt, sie trat in den Netflix-Produktionen »Inventing Anna« und »Old People« auf. Ab 2025 ist sie regelmäßig in der Serie Wapo Duisburg im Ersten zu sehen. Sie hat polnische Wurzeln, ist in einem Berliner Plattenbau aufgewachsen, hat einen Bachelor in Journalismus gemacht und mehrere Romane veröffentlicht. In der vorerst letzten Folge ihrer Reihe erzählt sie erneut vom Leben hinter und vor der Kamera.

Das erste Poster in meinem Zimmer war von den No Angels. Die erste CD: Jeanette Biedermann. Mein erster Crush: Zac Efron. Mein erster Auftritt: mit dem Schnitzelklopfer in der Hand, »Start of something new« aus »High School Musical« in meinem Kinderzimmer. Die Bravo kaufte ich jede Woche. Ich wollte so werden wie die Stars meiner Jugend. Vorsichtshalber übte ich schon mal auf Diddl-Papier, Autogramme zu schreiben. Leider nicht auf dem duftenden, das war zu teuer.