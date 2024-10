Bianca Nawrath ist 26, Schauspielerin und hat schon mit Judy Dench in »Six Minutes to Midnight« gespielt, sie trat in den Netflix-Produktionen »Inventing Anna« und »Old People« auf. Ab 2025 ist sie regelmäßig in der Serie »Wapo Duisburg« im Ersten zu sehen. Sie ist in einem Berliner Plattenbau aufgewachsen, hat polnische Wurzeln und einen Bachelor in Journalismus. Hier erzählt sie in den kommenden Wochen vom Leben hinter und vor der Kamera.

Bei der Ankunft am Set heißt es noch, schnell in die Maske, schnell ins Kostüm. Flink exe ich einen Kaffee, gleich kann ich spielen, gleich darf ich vor der Kamera zeigen, was ich kann! Doch dann: Cut. »Wir haben die erste Szene mit der dritten getauscht, wir fangen doch nicht mit dir an«, erklärt mir die Regieassistentin. Das Team verschwindet in Richtung Set, ich bleibe an der Base zurück, also jener Wohnmobil-Ansammlung, wenige Minuten vom eigentlichen Drehort entfernt, in der Schauspieler*innen zum Warten verdammt sind.