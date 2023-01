Wie ich versuchte, intuitiv zu essen – und dabei sogar zunahm

Menschen, die sich ständig mit ihrem Gewicht beschäftigen, fand ich immer merkwürdig. Dabei sind sie überall. Zu Besuch bei einer Bekannten sehe ich ein metallenes Ungetüm auf ihrem Küchentresen, fast doppelt so groß wie ein Standmixer. Eine spezielle Saftpresse, erklärt die Bekannte, mit der sie Sellerieknollen am Stück auspressen könne. Jeden Morgen trinke sie ein Glas, zum Entschlacken. Ein Freund wiegt jede seiner Mahlzeiten mit einer Küchenwaage ab. Als ich ihn frage, wie lange er das so treiben möchte, antwortet