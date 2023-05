Die vielen Geschmäcker des Iran

Reis, Reis, Reis. Iranische Küche ist dominiert von Reis. Reis mit Berberitzen, mit Orangenschale, mit Pistazien. Reis mit dicken Bohnen und Kräutern, Reis ohne dicke Bohnen und mit noch mehr Kräutern. Reis mit Kruste. Reis mit dünnen kleinen Nudeln, um den »Faden des Lebens« beim Neujahrsfest Noruz wieder in die Hände zu bekommen. Reis mit Kartoffelkruste, mit Brotkruste, mit Joghurt-Safran-Hühnerkruste. Reis ohne alles, mit langen Körnern und so fluffig, dass man sich hineinlegen möchte wie in ein frisch gemachtes Bett.