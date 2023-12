Diese Kochbücher lieben die  Profis

Anton Schmaus, Restaurants Storstad, ein Michelin-Stern, Aska, ein Michelin-Stern, und Sticky Fingers in Regensburg, Koch der DFB-Nationalmannschaft:

Ich habe nur eine sehr kleine Kochbuchsammlung, besitze gerade mal drei Stück. Mein absolutes Lieblingskochbuch ist »Paris« von Danyel Couet, fotografiert von David Loftus. Es ist ein wunderschönes Kochbuch, eine Reise durch die verschiedenen kulinarischen Kulturen in Paris. Für mich persönlich hat das Buch einen großen Erinnerungswert an meine Zeit in Stockholm, wo ich 2007 arbeitete, und es hat den Grundstein gelegt für meine spätere Zusammenarbeit mit David Loftus. Er hat 2021/2022 auch die Fotos für mein eigenes Kochbuch fotografiert.