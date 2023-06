Mit der ersten Vorspeise sind wir gerade durch, da droht der Abend zu kippen. Ein Samstag, 20 Uhr. Ich sitze mit sechs ­Gästen in meiner Küche am Esstisch. Caroline und Oliver geraten aneinander. Es geht um Frauenfußball, Chauvinismus, Männer und Frauen im Allgemeinen, die Kardashians im Speziellen. Es wird laut, vermutlich ist der starke Aperitif, den ich gerade serviert habe, nicht ganz unschuldig. Der Rest meiner Gäste schaut peinlich berührt. Martin und Jan flüchten in ein Parallel­gespräch. Maria, eine enge