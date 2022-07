»Das Geheimnis liegt in den Gewürzen«

Mitte der Neunziger saß ich mit einem Freund in einem indischen Restaurant in Berlin. Na gut, es war eher ein Imbiss, aber das Essen dort war hervorragend, und wir unterhielten uns darüber, wie gut uns die indische Küche schmeckte. Als ich sagte, dass es sehr schwierig sein müsse, selbst so zu kochen, widersprach mein Freund, ein Engländer, vehement, und ließ sogleich den Namen Madhur Jaffrey fallen. In England würde jeder diese Frau kennen, erklärte er, sie habe mehrere BBC-Serien über die indische Küche gemacht, und mit ihren Kochbüchern sei es keineswegs schwierig, indisch zu kochen, sondern total leicht. Im Rückblick kann ich sagen, dass dieses kurze Gespräch meine Ernährung nachhaltig verändert hat.