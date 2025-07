Was Sie über Küchenmesser noch nicht wussten

Welches Messer-Trio braucht man wirklich?

Wer nicht in einer Profiküche kocht, kommt normalerweise mit drei Messern zurecht. Am nützlichsten ist wohl der mittelgroße Tausendsassa – beispielsweise ein klassisches, europäisches Kochmesser mit einer durchschnittlichen Klingenlänge von etwa 20 Zentimetern. Unverzichtbar ist außerdem ein kleineres Office- oder Gemüsemesser. Es eignet sich perfekt zum Zwiebelschneiden, zum Schälen von Obst und Gemüse und für alle Feinarbeiten. Wer regelmäßig knackiges Brot schneiden will, braucht außerdem ein langes, gezacktes Brotmesser. Im Zweifelsfall gilt: Lieber wenige Qualitätsmesser kaufen als große Sets von zweifelhafter Qualität.