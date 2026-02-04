Zum Hauptinhalt springen

Und plötzlich ist das Käsebrot der reine Genuss

Kaum ein Küchengerät wird in Deutschland so unterschätzt wie der Sandwichmaker, findet unsere Autorin. Dabei taugen Toasties als wärmendes Comfort-Food genauso wie als kommunikativer Party-Snack. Mit Lieblingsrezepten.

Foto: Getty Images/Marina Kuttig

Wenn Sie keines unserer kulinarischen Themen mehr verpassen möchten, abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter »Das Rezept«.

Auf Partys ist es ja bekanntlich in der Küche am schönsten. Neulich waren zwei oft unterschätzte Küchengeräte die Attraktion des Abends: Sandwichmaker. Einer hätte auch nicht gereicht. Die erste Rushhour fand um 20 Uhr statt, die zweite gegen Mitternacht. Berge von Brot standen da, schöne dunkle Bauernkruste, die Scheiben nicht zu dick, Buttertoast, Fladenbrot. Rundherum Platten mundgerecht vorgeschnittener Zutaten: Schinken, Salami, Speck, Tomate,