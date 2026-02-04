Und plötzlich ist das Käsebrot der reine Genuss

Wenn Sie keines unserer kulinarischen Themen mehr verpassen möchten, abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter »Das Rezept«.

Auf Partys ist es ja bekanntlich in der Küche am schönsten. Neulich waren zwei oft unterschätzte Küchengeräte die Attraktion des Abends: Sandwichmaker. Einer hätte auch nicht gereicht. Die erste Rushhour fand um 20 Uhr statt, die zweite gegen Mitternacht. Berge von Brot standen da, schöne dunkle Bauernkruste, die Scheiben nicht zu dick, Buttertoast, Fladenbrot. Rundherum Platten mundgerecht vorgeschnittener Zutaten: Schinken, Salami, Speck, Tomate,