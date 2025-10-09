Die Kunst der Vergebung

Es war ein Sonntagnachmittag vor einem Jahr, Flughafen Berlin Brandenburg. Ich stand auf einer Rolltreppe, fuhr nach oben zu den Schaltern und freute mich auf den Rückflug nach Istanbul, wo ich seit vier Jahren überwiegend lebe. Neben mir fuhren Leute nach unten, die gerade in Berlin gelandet waren. Ich träumte, ließ den Blick über die Taschen und Gestalten streifen und blieb an einer braunen Ledertasche und einem hellen Leinenanzug hängen. Gutes Reise-Outfit, dachte ich. Entspannt, zeitlos. Da hatte jemand sicher